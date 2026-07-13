Il 13 luglio, all’Ospedale Israelitico di Roma, sono state sottratte 80 fiale di fentanyl. La notizia ha attirato l’attenzione su questa sostanza, nota per il suo potenziale di abuso e dipendenza. L’episodio ha generato discussioni sui rischi legati alla gestione di farmaci oppiacei e sulla sicurezza delle scorte ospedaliere, senza che siano stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle modalità del furto o sulle eventuali indagini in corso.

Roma, 13 lug – L’ammanco di 80 fiale di fentanyl all’Ospedale Israelitico di Roma ha attirato l’attenzione, fin qui comprensibilmente, su questa molecola, che può essere oggetto di abuso e indurre una dipendenza da oppiacei. Una dipendenza già conosciuta da noi con l’eroina e negli Stati Uniti con eroina e ossicodone, ma che con il fentanyl può assumere una forma, se possibile, ancora più aggressiva e grave. Ormai tutti avranno visto almeno uno spezzone di documentario che mostra intere vie delle metropoli statunitensi popolate da spettri umani: persone che giacciono raggomitolate a terra, vagano con la lentezza dei morti viventi – almeno quelli di Romero – oppure rimangono bloccate come statue di sale, ripiegate su se stesse. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilprimatonazionale.it - Furto di fentanyl a Roma: tra allarmismo e incoscienza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il furto di fentanyl a Roma è ancora un misteroLa procura di Roma indaga sul furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto oltre dieci giorni fa presso un ospedale della città.

Furto di fentanyl all’ospedale Israelitico di Roma, medicinale sottratto in 2 fasi tra il 22 e il 24 maggio, no segni di scassoTra il 22 e il 24 maggio, presso l’ospedale israelitico di Roma, sono state sottratte 80 fiale di Fentanest, un anestetico a base di fentanyl.

Temi più discussi: Furto di 80 fiale di fentanyl, incontro a Palazzo Chigi; Il furto di fentanyl a Roma è ancora un mistero; Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico, Procura di Roma avvia indagine; Fentanyl, dopo il furto all’Ospedale Israelitico Palazzo Chigi accelera: tavolo tecnico e più controlli sulla filiera.

Leggi la notizia : Fentanyl sparito a Roma: pazienti al sicuro o no? - Un furto di fiale di Fentanyl in un ospedale di Roma genera preoccupazione, ma gli anestesisti rassicurano: nessun pericolo per i pazienti. La… lacronacadiroma.it/2026/07/fentan… #Fentany x.com

Ros, 'Il furto di fentanyl un segnale, c'è volontà di avere fornitura' reddit

Furto di fentanyl all'ospedale israelitico a Roma: riunione d'urgenza a Palazzo ChigiIn seguito all'episodio di sottrazione indebita di medicinali, in particolare di 80 fiale di fentanyl, idonee a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella far ... ansa.it

Furto Fentanyl a Roma, possibile non ci siano immagini video. Sospetti su complice internoLeggi su Sky TG24 l'articolo Furto Fentanyl a Roma, possibile non ci siano immagini video. Sospetti su complice interno ... tg24.sky.it