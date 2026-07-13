Fuori è caldo ma il mare è gelato | cos’è il fenomeno dell’App Welling Per i moscioli una mano santa
Il mare davanti alla costa sta registrando temperature molto basse, quasi invernali, con acque gelide anche nelle profondità. Il fenomeno si lega all’App Welling, che ha segnalato l’abbassamento improvviso delle temperature marine. La presenza di acque così fredde ha avuto ripercussioni sui molluschi, in particolare sui moscioli, considerati beneficiati. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, ma il riscontro è visibile a occhio nudo e si verifica da alcuni giorni.
Portonovo, 13 luglio 2026 – Il mare antistante la costa della nostra regione sta assistendo in questi giorni ad uno strano fenomeno: l’acqua è incredibilmente fredda, con temperature che sfiorano, in profondità, quelle invernali. A segnalarlo i due pescatori della Cooperativa di Portonovo, Massimo Mengarelli e Massimiliano Stecconi, che ogni giorno si immergono per prelevare dagli scogli il mosciolo selvatico. "Ieri - afferma Mengarelli - a 12 metri di profondità abbiamo rilevato 14°. Ogni tanto dovevamo risalire in superficie, dove vi erano solo 18°, per riprenderci dal gelo dei fondali". https:www.ilrestodelcarlino.itmeteocaldo-giorno-peggiore-estate-2026-r477o4q1 Le temperature rilevate a 900 metri dalla costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ep. 750, Il mare più bello vicino Piombino
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