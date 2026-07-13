Fuori è caldo ma il mare è gelato | cos’è il fenomeno dell’App Welling Per i moscioli una mano santa

Notizia in breve

Il mare davanti alla costa sta registrando temperature molto basse, quasi invernali, con acque gelide anche nelle profondità. Il fenomeno si lega all’App Welling, che ha segnalato l’abbassamento improvviso delle temperature marine. La presenza di acque così fredde ha avuto ripercussioni sui molluschi, in particolare sui moscioli, considerati beneficiati. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, ma il riscontro è visibile a occhio nudo e si verifica da alcuni giorni.