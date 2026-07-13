Un veicolo non si ferma all’alt della polizia, dando inizio a un inseguimento. L’auto viene poi schiantata contro un cancello di una casa. Il conducente scende dall’auto e tenta di scappare a piedi, ma viene immediatamente fermato dagli agenti. Nessuna informazione sulle condizioni del conducente o sui motivi alla base del tentato fuga. La polizia sta effettuando accertamenti sull’incidente e sull’identità dell’autista.

Non si ferma all’alt della polizia, viene inseguito e alla fine si schianta contro un cancello. Quindi tenta di dileguarsi a piedi ma viene bloccato dalla polizia. È quanto è accaduto ieri, intorno all’ora di pranzo, a Civitanova. Erano circa le 12.30 quando in via Carducci la polizia ha intimato l’alt ad un giovane che si trovava in sella ad uno scooter. Ma il ragazzo (minorenne) non si è fermato e ha proseguito per la sua strada, tallonata dalla pattuglia, per poi finire contro il cancello di un’abitazione lungo la statale adriatica, che è rimasto lievemente danneggiato a causa dell’impatto. A quel punto il giovane ha cercato di scappare via a piedi, ma gli agenti gli sono corsi dietro e lo hanno fermato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fugge all’alt e si schianta contro una casa

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