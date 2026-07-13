Fronte Israele-Libano Gaza continua a soffrire

Da tv2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La situazione lungo il fronte tra Israele e Libano rimane critica, mentre nella Striscia di Gaza la popolazione civile continua a vivere in condizioni di forte disagio a causa del conflitto in corso.

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Resta critica la situazione lungo il fronte tra Israele e Libano, mentre nella Striscia di Gaza continuano le sofferenze della popolazione civile, stremata dal conflitto. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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