La situazione lungo il fronte tra Israele e Libano rimane critica, mentre nella Striscia di Gaza la popolazione civile continua a vivere in condizioni di forte disagio a causa del conflitto in corso.

Resta critica la situazione lungo il fronte tra Israele e Libano, mentre nella Striscia di Gaza continuano le sofferenze della popolazione civile, stremata dal conflitto. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Fronte Israele-Libano, Gaza continua a soffrire

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