Freddy Krueger torna al cinema | annunciato il nuovo Nightmare ma c’è un problema che spezza il cuore dei fan

Freddy Krueger tornerà al cinema con un nuovo film, secondo l’annuncio di Paramount, che ha firmato un accordo con la famiglia del creatore del personaggio. Tuttavia, i dettagli sul progetto non sono stati ancora comunicati e i fan hanno espresso delusione per la mancanza di informazioni. La produzione dovrebbe partire a breve, ma non sono stati resi noti né il cast né la data di uscita.

Freddy Krueger è pronto a tornare sul grande schermo. Paramount ha concluso un accordo storico con la famiglia di Wes Craven per sviluppare un nuovo film – nello specifico un reboot – basato sulla sceneggiatura originale di Nightmare – dal profondo della notte del 1984, segnando così il ritorno di uno dei villain più iconici della storia del cinema horror. L’annuncio ufficiale arriva attraverso la nuova etichetta di genere dello studio, Paramount Primal, che sarà guidata dal team di produzione dietro successi recenti come Barbarian e Weapons. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e, sebbene i dettagli della trama rimangano ancora riservati, è stato confermato che il film sarà ambientato nel mondo creato dal film originale del 1984. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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