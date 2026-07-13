Francia Rabiot | Non temiamo nessuno nessun piano anti-Yamal

Rabiot ha dichiarato che la squadra francese non ha timori e si sente pronta per le semifinali, ritenendo di aver raggiunto le migliori condizioni possibili dopo il percorso finora fatto. Ha aggiunto di non temere nessun avversario e di non temere eventuali piani anti-Yamal.

"Non temiamo nessuno, ovviamente. Considerato il percorso che abbiamo fatto, penso che arriviamo in semifinale nelle migliori condizioni possibili, difficilmente avremmo potuto arrivare in condizioni migliori". Così Adrien Rabiot, alla vigilia di Francia-Spagna, risponde da lontano alle dichiarazioni di Lamine Yamal, che venerdì aveva dichiarato a Tve che "se la Francia deve temere qualcuno, quelli siamo noi". "Non ci sarà alcun piano anti-Yamal, ci concentreremo sull'intera squadra spagnola - ha proseguito il centrocampista dei Bleus -. Sappiamo che sono pericolosi a tutti i livelli, che si tratti di lui, dell'attacco, del possesso palla, degli spazi ristretti vicino all'area di rigore o del fraseggio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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