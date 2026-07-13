Jamel Voughn Morris è stato annunciato come nuova guardia della Fortitudo, completando così la rosa della squadra. La società ha confermato di aver concluso gli accordi con il giocatore, che si unisce al roster sotto la guida di coach Cavina. La firma è stata ufficializzata il 13 luglio 2026, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o altre operazioni di mercato.

Bologna, 13 luglio 2026 - Jamel Voughn Morris è la nuova guardia della Fortitudo. La società del presidente Rossano Guerri e del proprietario Matteo Gentilini ha sciolto gli ultimi nodi relativamente alla nuova combo guard che va a completare l’organico della Effe. Jamel Voughn Morris 34 anni a novembre, guardia di 193 centimetri è il secondo straniero della Effe. Mancino, abile nell’uno contro uno e ottimo tiratore dalla linea dei 3 punti. Il prodotto di Fairmont State, college dal quale esce nel 2016, è reduce da un’ottima stagione nel club lituano del Lietkabelis Panevezys, nel quale aveva già militato nel 202223. Con loro, in Eurocup, Morris ha chiuso a 13,5 punti di media, 2 assist e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, arriva Morris: la guardia americana completa l’organico di coach Cavina

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