A giugno, il Forcoli ha disputato lo spareggio play out e ha perso, portando alla retrocessione in Seconda categoria dilettanti. La squadra aveva concluso il campionato un mese prima, dopo aver affrontato complicate vicende di giustizia sportiva legate a una società dell’isola. La partita decisiva ha segnato la fine della stagione, lasciando il club in una categoria inferiore rispetto a quella precedente.

Nel giugno scorso, a un mese dal termine del campionato e dopo allucinanti vicende di giustizia sportiva che hanno visto coinvolta una società elbana, il Forcoli ha giocato lo spareggio play out e, perdendolo, è retrocesso nella Seconda categoria dilettanti. Non succedeva da quasi cinquant’anni e per la società amaranto è stato un risveglio amaro. Appena dodici anni fa la squadra militava in serie D, vi è stata per ben dieci stagioni, vissute anche da vera protagonista contro tante e importanti realtà calcistiche nazionali. Poi il giocattolo amaranto si è rotto, i costi e le risorse si sono assottigliate e la dirigenza societaria ha dovuto fare i conti con la brusca realtà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forcoli, ripartenza in seconda. Le nuove risorse per crescere

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