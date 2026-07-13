Lunedì 13 luglio partirà una nuova settimana in compagnia di Forbidden Fruit su Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 anche in streaming su Mediaset Infinity. La dizi è andata completamente in onda in Turchia con 6 stagioni da 177 puntate con la durata di 130 minuti l'una trasformate in 499 puntate da 45 minuti nella distribuzione internazionale (ma in Italia sono anche di più visto che la durata è decisamente più breve). Prima di scoprire quello che ci aspetta nella settimana dal 13 al 17 luglio, diamo un'occhiata a dove eravamo rimasti. Halit continua a voler incastrare Yildiz cogliendola insieme a Kerim. Sahika scopre tutto così fa allontanare il fotografo di Halit e scatta lei la foto dando a Halit la prova per poter cacciare Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026

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Forbidden fruit Anticipazioni Dal 13 al 17 Luglio Niente Yildiz o Sahika: Halit sposa Ender!

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