Attilio Fontana ha commentato l’arrivo di 180 agenti in Lombardia, definendoli insufficienti rispetto alle necessità. Secondo il governatore, ne servirebbero almeno 500 per coprire adeguatamente la regione. Attualmente mancano almeno 320 agenti rispetto a questa cifra. La distribuzione dei nuovi agenti fa parte di un piano firmato dal ministro dell’interno, ma non soddisfa le richieste della Lombardia.

Milano, 13 luglio 2026 – Ne mancano almeno 320. Attilio Fontana non sembra gioire alla notizia dell’arrivo di 180 nuovi agenti in Lombardia, così come previsto dal piano firmato dal ministro Matteo Piantedosi sulla distribuzione dei 3.000 poliziotti in servizio da agosto. Troppo pochi, per il governatore, che sul tema ha fatto un suo conto. https:www.ilgiorno.itvideoattilio-fontana-troppo-pochi-180-nuovi-agenti-in-lombardia-attendo-motivazioni-pam5qudl In Lombardia, secondo Fontana, “servirebbero più di 500 agenti”. La redistribuzione del Viminale per la regione da lui governata, sostiene l’esponente leghista, è un piano penalizzante. “L’ho detto – afferma – e lo ribadisco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fontana bacchetta Piantedosi sugli agenti: “Ne arrivano 180? Troppo pochi, ne servono almeno 500”

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