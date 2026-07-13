Fiumicino lavori alle fermate bus | divieti di sosta sensi unici alternati e limite a 30 km h

A partire dalle 7 di martedì 14 luglio, su Viale Danubio, Via Trincea delle Frasche e Via della Scafa a Fiumicino, saranno istituiti divieti di sosta, sensi unici alternati e limiti di velocità a 30 kmh. I lavori riguardano la messa in sicurezza di alcune fermate del trasporto pubblico locale e dureranno fino a fine intervento. Le modifiche alla viabilità saranno temporanee e interessano le strade indicate.

Fiumicino, 13 luglio 2026 – Lavori in arrivo per la messa in sicurezza di alcune fermate del Trasporto Pubblico Locale. A partire dalle ore 7 di martedì 14 luglio 2026 saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità su Viale Danubio e, progressivamente, su Via Trincea delle Frasche e Via della Scafa. Gli interventi interesseranno in particolare Via Trincea delle Frasche all’altezza del civico 25 e Via della Scafa nei pressi del civico 210. La disciplina provvisoria resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori. Viale Danubio: divieto di sosta e carreggiata ridotta. Su Viale Danubio sarà istituito il divieto di parcheggio nel tratto interessato dal cantiere. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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