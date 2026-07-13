Fisco accertamento induttivo | come funziona la verifica e come difendersi dai controlli

Notizia in breve

L’accertamento induttivo è uno strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali. Si basa su elementi di prova indiretti, come spese e movimenti finanziari, per ricostruire redditi non dichiarati. Questa procedura può portare a contestazioni e sanzioni. Per difendersi, i contribuenti possono presentare documenti e giustificazioni che dimostrino la provenienza delle somme o delle spese contestate durante il procedimento di verifica.