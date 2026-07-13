A Firenze, il teatro entra nelle case di riposo con le Rsa Socio Shakesperiane. Le rappresentazioni sono caratterizzate da un forte disordine, con gli operatori che segnalano un caos totale. I partecipanti sono avvisati che saranno coinvolti attivamente nello spettacolo, diventando parte della scena. La situazione si svolge all’interno di una residenza per anziani, dove le attività teatrali sono state organizzate come parte di un progetto culturale.

«Il pubblico è avvisato: chi viene a vedere lo spettacolo sarà coinvolto in un caos totale. Anzi, ne sarà artefice». Chi era alla Rsa il Giglio venerdì sera per il primo atto di Amleto – la serie si sarà certamente imbattuto nel settantaduenne Alessandro: lui è il veterano del progetto a – Residenze Socio Shakespeariane Assistite: «È il più punk di tutti» lo definisce Matteo Pecorini, che con Alessio Martinoli Ponzoni e Marta Materassi dell’associazione Verso Oklahoma, ha creato questo esperimento-avventura che trasforma i degenti delle case di riposo in attori shakesperiani. «Dopo 10 anni Alessandro è ancora qui a lottare con noi – prosegue – È una specie di rocker, una volta in scena ha tirato fuori la chitarra elettrica». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, il teatro entra nelle case di riposo: sale il sipario delle Rsa Socio Shakesperiane. «In scena il caos totale, il pubblico è avvisato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: IL NUOVO ARRIVATO CI PROVA CON MAYA MA CIAMY È GELOSA DI QUESTA COPPIA E LITIGA CON UMBERTO

Notizie e thread social correlati

Bolzano, il teatro nelle case di riposo. Per e con gli anzianiA Bolzano, il teatro si fa strada nelle case di riposo attraverso un progetto che coinvolge gli anziani sia come spettatori che come partecipanti.

Milano, teatro nelle case popolari: attori e inquilini portano in scena le storie delle loro comunitàDa oltre 40 anni, il Teatro Officina si esibisce nelle case popolari di Gorla, portando in scena storie sulla vita comunitaria.