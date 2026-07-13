Finto SMS dall'INPS per un mancato contributo | se lo ricevi non cliccare sul link

Un SMS falso dell’INPS avverte di un presunto mancato contributo e invita a pagare online. Chi clicca sul link e inserisce i propri dati permette ai truffatori di sottrarre denaro e codici della carta di pagamento. L’ente avverte di non cliccare sui link sospetti e di ignorare i messaggi ingannevoli. Nessun avviso ufficiale viene inviato tramite SMS per richieste di pagamento o aggiornamenti contributivi.

Un finto SMS dell'INPS segnala un mancato versamento e invita a sanarlo online. Ma è una trappola: inseriti i dati, i cyber-criminali spariscono con i soldi e i codici della carta di pagamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Nuovi tentativi di truffa tramite sms e mail con il seguente URL: hxxps[://]aggiorna-datinps[.]it/ Non cliccate e non fornite dati! @AgidCert x.com