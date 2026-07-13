Nel 2025, le presenze nelle strutture ricettive di Fiastra sono salite a 15.212, rispetto alle 12.297 del 2024, con un aumento del 23,7%. Nel primo semestre del 2026, si registra un incremento del 31,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Contestualmente, si osserva anche un aumento dei residenti e dei turisti nella zona. Gli incassi dei parcheggi a pagamento sono cresciuti di conseguenza.

Fiastra, 13 luglio 2026 – “Le presenze registrate nelle strutture ricettive di Fiastra sono passate da 12.297 nel 2024 a 15.212 nel 2025 (+23,7%, contro un +1,8% medio a livello regionale) e il trend prosegue nel primo semestre 2026 con un +31,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”. A fornire i dati è stata l’amministrazione comunale -con il sindaco Giancarlo Ricottini, il vicesindaco Marcello Cocci, l’assessore Caterina Belli, il capogruppo di maggioranza Stefano Blanchi e gli altri componenti della maggioranza- venerdì all’incontro con la cittadinanza per un bilancio sui primi due anni di mandato. “In crescita parallela gli incassi dei parcheggi a pagamento, quasi raddoppiati tra il 2023 e il 2025 (+97%) – continua l’amministrazione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiastra, più residenti e più turisti. Aumentano anche gli incassi dei parcheggi a pagamento

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