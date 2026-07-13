I vigili del fuoco sono intervenuti a Pieve Santo Stefano in serata per un incendio che ha coinvolto materiale plastico nel piazzale di un’azienda. L’intervento è stato effettuato da una squadra del distaccamento di Sansepolcro e da una proveniente dalla sede centrale di Arezzo. Non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte. La combustione del materiale plastico ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

PIEVE SANTO STEFANO – I vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro e una squadra dalla sede centrale di Arezzo sono intervenuti in serata a Pieve Santo Stefano per l’incendio di materiale plastico. Ad andare a fuoco è del materiale stoccato all’esterno di un azienda, principalmente bobine di legno. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre provenienti da Sansepolcro, Arezzo e Bagni di Romagna per domare le fiamme e evitare che l’incendio si propagasse all’azienda ed al bosco circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fiamme di materiale plastico nel piazzale di un’azienda a Pieve Santo Stefano

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