La Festa della Cozza Selvaggia mira a valorizzare un prodotto tipico della zona, coinvolgendo pescatori, aziende e altri attori locali. L’obiettivo è promuovere l’identità del territorio e attrarre turismo attraverso questa iniziativa. La collaborazione tra le diverse realtà è considerata essenziale per il successo dell’evento.

La Festa della Cozza Selvaggia rappresenta un momento di valorizzazione di un prodotto identitario della nostra costa e della nostra città. Fare rete con pescatori, aziende e tutti gli attori coinvolti è fondamentale". Lo afferma Barbara Monti, assessore all’Agricoltura e Agroalimentare del comune di Ravenna, a margine della 13esima edizione dedicata alla ‘perla dell’Adriatico’ a Marina di Ravenna. “È un evento che rappresenta anche un importante volano turistico e che quest'anno assume un significato speciale con Ravenna Capitale Italiana del Mare. Il successo della manifestazione è possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Festa della Cozza Selvaggia, Monti: Valorizza identità e turismo del territorio

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