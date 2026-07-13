Una trivella utilizzata da operai di una ditta appaltante di un'azienda del settore energetico ha sfondato la copertura di una galleria ferroviaria a Vigna Clara, colpendo un treno regionale in transito. L’incidente è avvenuto ieri mattina, provocando paura tra i passeggeri a bordo. La trivella ha perforato la volta della galleria, causando danni alla struttura e interrompendo temporaneamente il servizio ferroviario. Nessun ferito è stato segnalato.

Momenti di apprensione ieri mattina sulla linea ferroviaria regionale Fl3 all’altezza della stazione di Vigna Clara. Un treno con alcuni passeggeri a bordo è stato colpito mentre passava in galleria da una trivella utilizzata in superficie da una squadra di operai di una ditta che lavorava per conto di Italgas. Si trattava di un carotaggio stradale, ma probabilmente per un errore umano, il macchinario ha sfondato il terreno e anche la copertura del tunnel finendo addosso al treno e mandando quasi in frantumi uno dei finestrini della cabina di guida. Illeso il macchinista, come anche i passeggeri, tuttavia provati dalla brutta avventura. Il traffico è stato subito interrotto e le Ferrovie ha organizzato un servizio di navette sostitutive. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ferrovie, trivella sfonda la copertura della galleria a Vigna Clara e colpisce un treno regionale: paura a bordo

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