La Ferrari Luce Chassis 0, conosciuta come il “Modello 0” della prima Ferrari elettrica, sarà venduta all’asta tra il 13 e il 15 agosto durante la Monterey Car Week in California. La base d’asta è di 1,1 milioni di dollari. L'auto rappresenta un pezzo unico, proveniente dalla prima serie di Ferrari elettriche. La casa d’aste Sotheby’s organizza l’asta in questa occasione.

La Ferrari Luce Chassis 0, il “Modello 0” della prima Ferrari elettrica, sarà messa all’asta tra il 13 e il 15 agosto da Sotheby’s, durante la Monterey Car Week, in California. La base d’asta è di 1,1 milioni di dollari, circa 960mila euro, e il ricavato sarà devoluto in parte alla Fondazione Ferrari, una no-profit che si occupa di progetti educativi. Un’altra parte del ricavato sarà dedicata invece a un progetto in Italia, per favorire lo sviluppo tecnologico del settore automobilistico. La Luce Chassis 0 ha un telaio sviluppato appositamente. Ferrari Luce Chassis 0 all’asta. L’asta che si terrà a metà agosto in California, durante la Monterey Car Week, metterà in palio un modello unico di Ferrari Luce. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Ferrari Luce, all’asta il “Modello 0” da una base di 1,1 milioni di dollari

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