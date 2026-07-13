Ferran Torres è tornato single, secondo alcune fonti, dopo la fine della relazione con l'influencer Martina. L'attaccante spagnolo, che al Mondiale aveva dichiarato di essere single, aveva concluso la relazione con la figlia di un ex allenatore a maggio 2023. Da allora, non aveva annunciato ufficialmente un'altra relazione.

L'attaccante spagnolo Ferran Torres era arrivato al Mondiale in Messico, Canada e Stati Uniti dichiarandosi ufficialmente single. Infatti dopo la rottura con la figlia di Luis Enrique Sira Martinez, avvenuta a maggio 2023, non aveva mai dichiarato pubblicamente di avere una nuova compagna. Secondo i media spagnoli la realtà era ben diversa e il calciatore prima dell'avvio della Coppa del Mondo si stava frequentando da tempo con una bella influencer spagnola. Peccato che a poche ore dalla semifinale con la Francia, si sarebbero lasciati. La vicenda è più semplice di quello che possa sembrare. Come tanti personaggi pubblici, sportivi, cantanti o attori, Ferran Torres è spesso al centro delle cronache rosa, con siti e riviste specializzate che gli attribuiscono frequentemente nuovi flirt. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferran Torres è tornato single? Sarebbe finita la storia con l'influencer Martina

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