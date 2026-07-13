Federica Pellegrini ha trascorso alcuni giorni in Sardegna con la figlia Matilde, condividendo immagini di momenti di relax e affetto. La campionessa italiana ha spiegato di aver avuto bisogno di trascorrere del tempo insieme alla figlia, approfittando di una vacanza in famiglia.

Vacanze in famiglia per Federica Pellegrini. La campionessa italiana si è concessa qualche giorno di relax in Sardegna con la figlia Matilde, documentando quei magici momenti con una serie di scatti all’insegna della dolcezza. Le vacanze di Federica Pellegrini con la figlia. La nascita della piccola Rachele è stato un evento che ha segnato profondamente gli equilibri della famiglia Pellegrini-Giunta. La primogenita della coppia, Matilde, ha infatti solo due anni, e la nuotatrice ha raccontato spesso come la gelosia nei confronti della nuova arrivata si sia manifestata in diverse occasioni. Per questo motivo, Federica ha deciso di dedicarsi totalmente alla figlia più grande per qualche giorno, organizzando con lei una mini-vacanza in Sardegna. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Federica Pellegrini, le vacanze sola con la piccola Mati: “Avevamo bisogno di tempo insieme”

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