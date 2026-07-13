FC 26 evento storico | Beckham Zidane e Zlatan insieme
Questo luglio, EA SPORTS ha organizzato un evento in cui Beckham, Zidane e Zlatan sono apparsi insieme nel calcio virtuale. È stata la prima volta che le tre leggende sono state presenti contemporaneamente in un videogioco di calcio. L’evento ha attirato l’attenzione di molti appassionati, creando un momento unico tra il calcio reale e quello digitale. Nessuna modifica ai personaggi o alle loro immagini è stata annunciata, e l’evento si è svolto secondo le modalità previste dal gioco.
Ci sono momenti in cui il calcio virtuale e quello reale si fondono per dare vita a qualcosa di memorabile. Questo luglio, EA SPORTS ha deciso di fare le cose in grande presentando Icons of Football, un appuntamento straordinario che riunirà attorno allo stesso tavolo tre delle figure più influenti, carismatiche e vincenti della storia del calcio mondiale: David Beckham, Zinédine Zidane e Zlatan Ibrahimovi?. Non si tratterà della solita intervista ingessata o promozionale. I tre campionissimi saranno protagonisti di un dialogo spontaneo, non programmato e a tutto campo, moderato dalla presentatrice Alex Aljoe. Per la prima volta in assoluto,... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
When David Beckham made Zinedine Zidane want to retire
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