FC 26 evento storico | Beckham Zidane e Zlatan insieme

Notizia in breve

Questo luglio, EA SPORTS ha organizzato un evento in cui Beckham, Zidane e Zlatan sono apparsi insieme nel calcio virtuale. È stata la prima volta che le tre leggende sono state presenti contemporaneamente in un videogioco di calcio. L’evento ha attirato l’attenzione di molti appassionati, creando un momento unico tra il calcio reale e quello digitale. Nessuna modifica ai personaggi o alle loro immagini è stata annunciata, e l’evento si è svolto secondo le modalità previste dal gioco.