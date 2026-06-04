EA SPORTS ha annunciato sui social che tutti gli utenti di Ultimate Team possono ottenere gratuitamente una versione speciale di Pelé con valutazione 93. Per riscattarla, bisogna seguire le istruzioni fornite sui canali ufficiali. L’evento dedicato a Pelé sarà disponibile in date specifiche, che saranno comunicate dall’azienda. La promozione riguarda l’accesso gratuito a questa carta speciale nel gioco.

Con un annuncio ufficiale rilasciato sui propri canali social, EA SPORTS ha confermato che tutti gli utenti di Ultimate Team potranno riscattare gratuitamente una versione speciale di Pelé Icona da 93 OVR. Il regalo fa parte delle iniziative per il lancio della nuova campagna estiva Festival of Football. Insieme alla leggenda brasiliana, il pacchetto include anche tre nuove Evoluzioni speciali. Scopriamo le date precise e i requisiti per ricevere il premio nel proprio club. LE DATE: QUANDO EFFETTUARE L’ACCESSO. Per ricevere la carta non sarà necessario completare Sfide Creazione Rosa o spendere crediti sul mercato. L’unico requisito richiesto è accedere alla modalità Ultimate Team all’interno di una precisa finestra temporale: Apertura riscatto: Venerdì 5 giugno 2026. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 regala Pelé 93 OVR: come riscattarlo e le date dell’evento

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