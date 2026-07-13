Fanno irruzione in una casa a Milano e sparano a un 19enne | trasferito in ospedale

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, in via Saponaro, quattro persone sono entrate in una casa e hanno sparato a un ragazzo di 19 anni. Il giovane è stato ferito a una caviglia e trasportato in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali motivazioni o altre persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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In via Saponaro a Milano, un ragazzo di 19 anni è stato ferito a una caviglia dopo che un gruppo di quattro persone ha fatto irruzione in casa e gli ha sparato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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