Fanno irruzione in una casa a Milano e sparano a un 19enne | trasferito in ospedale

A Milano, in via Saponaro, quattro persone sono entrate in una casa e hanno sparato a un ragazzo di 19 anni. Il giovane è stato ferito a una caviglia e trasportato in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali motivazioni o altre persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.

In via Saponaro a Milano, un ragazzo di 19 anni è stato ferito a una caviglia dopo che un gruppo di quattro persone ha fatto irruzione in casa e gli ha sparato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Poliziotto uccide 28enne a Milano, una testimone: Ho sentito gli spari. A terra un solo bossolo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Strage a scuola, criminali fanno irruzione e sparano all’impazzata. Bilancio gravissimo

Far West in via Saponaro a Milano, 19enne colpito ad una caviglia con una fucilata: si presentano in quattro sotto casaQuattro persone si sono presentate nella notte sotto l’abitazione di un ragazzo di 19 anni di origine marocchina a Milano.

Temi più discussi: Diaz - Non pulire questo sangue - Domenica 12 Luglio 21.15; Fanno irruzione nell'agriturismo Cà Fenile di Alzano e picchiano il titolare: bottino da 50 mila euro; L'omicidio di Corsico è un giallo: 41enne ucciso in casa, accoltellato o strangolato. I vicini: mercoledì litigava con qualcuno; Minuti di paura nella rapina all’agriturismo di Alzano.

Fanno irruzione in una casa a Milano e sparano a un 19enne: trasferito in ospedaleIn via Saponaro a Milano, un ragazzo di 19 anni è stato ferito a una caviglia dopo che un gruppo di quattro persone ha fatto irruzione in casa e gli ha ... fanpage.it

Il paradosso della sanità a Milano in una foto. reddit

In Tribunale irrompono Polizia e Carabinieri. Fermata una donna. Solidarietà dall’Ordine degli avvocati. #Latina #Cronaca #InPrimoPiano #Tribunale x.com

Banditi fanno irruzione in un agriturismo in provincia di Bergamo: Vi ammazziamo le figlie, poi il pestaggioChoc ad Alzano Lombardo, solidarietà dal sindaco Bertocchi a Massimo Rizzi. I malviventi, con accento dell'Est e passamontagna, gli hanno rotto due costole. Sono entrati da una finestra e fuggiti con ... msn.com