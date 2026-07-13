Oggi si è verificata un'interruzione di circa un'ora e mezza su tutte le tratte della Circumvesuviana, la ferrovia che collega Napoli con vari comuni della provincia. L'interruzione è stata causata da un problema tecnico e da un surriscaldamento anomalo dei sistemi energetici che gestiscono le tecnologie di sicurezza. La circolazione dei treni è stata sospesa temporaneamente fino alla risoluzione del guasto.

Circa un'ora e mezza di interruzione su tutte le tratte della Circumvesuviana, la ferrovia che collega Napoli con decine di importanti comuni della provincia, si è registrata oggi «a causa di un problema tecnico ed un surriscaldamento anomalo dei sistemi energetici a servizio delle tecnologie che regolano la sicurezza del sistema ferroviario». Per questo motivo l'Ente autonomo Volturno, holding campana dei trasporti che gestisce la Circumvesuviana, ha prudenzialmente ritenuto opportuno bloccare la circolazione dalle 11.30 e fino alle 13 circa, quando l'inconveniente è stato risolto e il transito dei convogli è tornato ad essere normale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Fa troppo caldo, i treni della Circumvesuviana restano fermi un'ora e mezza

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