Il recupero del Gran Premio in Bahrain è stato annullato, rendendo incerto anche il calendario finale. Le ultime due tappe del campionato sono in discussione e si valutano possibili alternative. La stagione di Formula 1 2026 resta senza una data definitiva, con i piani iniziali di 24 gare ancora in fase di revisione. Nessuna comunicazione ufficiale sulle modifiche o le tempistiche di eventuali recuperi.

L’incertezza continua a regnare sovrana per quanto riguarda il calendario del Mondiale di Formula Uno 2026. Inizialmente erano previsti 24 Gran Premi, ma il conflitto in Medio Oriente aveva causato l’annullamento provvisorio dei round in programma ad aprile a Sakhir e Gedda con la speranza di poterne recuperare almeno uno dei due più avanti nel corso della stagione. La F1 era pronta in effetti ad ufficializzare nel prossimo fine settimana il reinserimento del GP del Bahrain tra la tappa di Baku (24-26 settembre) e quella di Singapore (9-11 ottobre), ma gli ultimi avvenimenti hanno riacceso la guerra tra Stati Uniti ed Iran cancellando in maniera ormai definitiva l’ipotesi di riproporre quest’anno l’evento sulla pista di Sakhir. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, sfuma il recupero del GP in Bahrain. In bilico anche gli ultimi due round, le possibili alternative

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il calendario del Mondiale di F1 può cambiare ancora: Bahrain e Arabia Saudita puntano a rientrareIl calendario del Mondiale di Formula 1 potrebbe subire modifiche nei prossimi anni, con Bahrain e Arabia Saudita che cercano di rientrare nel 2026.

Inter, sfuma Palestra, ma serve un esterno: ecco le alternativeL'Inter ha perso il giocatore Marco Palestra, che ha scelto di trasferirsi al Chelsea.

Argomenti più discussi: A che ora Sprint e qualifiche di F1 su TV8, Gran Bretagna 2026: programma in chiaro; Ordine d’arrivo F1, Sprint Gran Bretagna 2026: Kimi Antonelli precede Lewis Hamilton, 5° Charles Leclerc.

F1 | Calendario: il Bahrain non rientra e cresce la preoccupazione anche per gli ultimi due GPLa ripresa delle ostilità della Guerra nel Golfo cancella le possibilità di un recupero della gara di Sakhir. Il promotore e le squadre stanno cercando delle soluzioni non facili da trovare. Per il fi ... msn.com

Calendario F1, Domenicali vuole recuperare il Bahrain tra Baku e Singapore. Ma c’è una scadenzaStefano Domenicali conferma di voler recuperare il GP Bahrain tra Baku e Singapore portando il calendario F1 a 23 GP. Ma serve fare in fretta ... formulapassion.it