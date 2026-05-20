Dopo due settimane di pausa, il Mondiale di Formula 1 del 2026 riprende con il Gran Premio del Canada. L’evento si svolgerà sul circuito cittadino di Montreal e sarà trasmesso in diretta televisiva. Gli appassionati potranno seguire le qualifiche e la gara sui canali di TV8, oppure optare per lo streaming online. Il programma prevede l’appuntamento con le prove libere, le qualifiche e la corsa, con orari specifici comunicati dagli organizzatori.

Dopo due settimane di riposo torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2026 in un calendario quanto mai particolare. Dopo un mese intero di stop ad aprile per colpa delle cancellazioni del Gran Premio di Bahrain e Arabia Saudita, il Circus è tornato in azione ad inizio maggio a Miami per poi staccare per un altro mini-riposo. Si ripartirà, quindi, nel corso del weekend in arrivo con l’attesissimo Gran Premio del Canada. Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido scenario del circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, in vista di una tappa dal peso specifico notevole. Proseguirà, infatti, il dominio di Andrea Kimi Antonelli? Il giovane talento bolognese comanda la classifica generale con 100 punti e un importante +20 sul compagno di team George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv il GP del Canada di F1 2026: orari, programma TV8, streaming

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