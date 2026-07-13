Un ex calciatore del Milan ha espresso il suo sostegno alla decisione di affidare a Maldini il ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale e presidente del club Italia. Ha ricordato di aver scritto a Maldini dopo un match in Bosnia, definendolo la vera garanzia nel calcio. La nomina di Maldini è stata annunciata dal presidente del CONI e sta ricevendo molte approvazioni nel settore. La scelta mira a rilanciare la rifondazione del calcio italiano.

La rifondazione del calcio italiano riparte da uno dei suoi simboli più grandi. La scelta di Giovanni Malagò, presidente del CONI, di affidare a Paolo Maldini il doppio ruolo di nuovo Direttore Tecnico della Nazionale e presidente del club Italia, sta raccogliendo molti consensi. Tra questi c'è anche quello di Giovanni Galli, ex storico portiere del Milan che, in un'intervista rilasciata ai microfoni de 'La Stampa', ha promosso a pieni voti il ritorno del suo ex compagno di squadra, svelando anche dei clamorosi retroscena. Milan, il retroscena di Galli su Maldini.. Galli ha voluto raccontare un retroscena privato risalente a poche ore dopo il terremoto sportivo che ha investito l'ambiente azzurro, causato dalla terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale: > « Rispondo con un aneddoto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Galli benedice la svolta Maldini: "Gli scrissi dopo la Bosnia. Lui la vera garanzia"

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