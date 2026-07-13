Europeo bellissimo Marchetti è contenta

Marchetti ha partecipato a un campionato europeo, ottenendo cinque medaglie. Ha eseguito sei esercizi differenti, tra cui singolo libero, doppio misto tecnico e libero, e le tre categorie di squadra: tecnico, libero e acrobatico. Ha descritto la torneo come molto impegnativo, in particolare dal punto di vista mentale.

"È stato un bellissimo Europeo, anche se impegnativo. Soprattutto mentalmente, perché ho effettuato sei esercizi diversi, tra cui singolo libero, doppio misto sia tecnico che libero e i tre tipi di squadra, ovvero tecnico libero e acrobatico, riportando a casa cinque medaglie. È stata una grandissima soddisfazione, ma soprattutto un grandissimo onore poter eseguire questo gran numero di esercizi rappresentando l’Italia". E’ così che Ginevra Marchetti ha tracciato un bilancio degli Europei juniores di nuoto artistico andati in archivio pochi giorni fa in Germania. Una competizione, quella svoltasi a Monaco di Baviera, che la sincronetta di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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