Europei Juniores di Nuoto l’Italia conquista 14 podi | è secondo posto nel Medagliere

Durante gli Europei Juniores di Nuoto a Monaco di Baviera, l’Italia ha conquistato 14 medaglie, posizionandosi al secondo posto nel medagliere. I giovani atleti italiani hanno ottenuto risultati significativi, contribuendo a un bilancio complessivo positivo per la squadra. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi talenti emergenti, sotto la guida del responsabile tecnico.

Monaco – E’ uno straordinario bilancio azzurro quello che arriva dagli Europei Juniores di Nuoto. Tracciano la strada i nuovi talenti che un giorno percorreranno le corsie dei grandi e a Monaco di Baviera gli Azzurrini guidati da Marco Menchinelli scrivono la storia. Sono 14 le medaglie vinte, tra cui 5 ori scintillanti e altrettanti titoli ottenuti. Podi, record e emozioni in bacheca. L’Italia ottiene il secondo posto nel Medagliere per Nazioni. I podi, il Medagliere, i primati personali e i record – Fonte Federnuotofedernuoto.it. ORO Caterina Santambrogio nei 100 farfalla in 58?63 – 0907 ORO 4×200 stile libero femminile in 7’56?26 – 0907... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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