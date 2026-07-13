eurojackpot il racconto del vincitore di 923mila euro

Un vincitore ha incassato 923.584,20 euro con un punto 5+1 all’EuroJackpot durante il concorso n. 46 di venerdì 5 giugno 2026. La schedina vincente è stata giocata a Pistoia, presso una tabaccheria in Viale Pacinotti, 86. La combinazione vincente comprende i numeri 21, 23, 44, 47 e 50, con gli Euronumeri 1 e 7. La vincita è stata ufficialmente comunicata e accettata.

Presentata per l’incasso la vincita con 1 punto 5+1 a Eurojackpot da 923.584,20 euro conseguita durante il concorso n. 46 di venerdì 5 giugno 2026. La vincita è stata realizzata a Pistoia presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Viale Pacinotti, 86 e la combinazione vincente è stata: 21 – 23 – 44 – 47 – 50 + Euronumeri 1 – 7. Ecco la storia di “Pig”, il nome di fantasia scelto dal pensionato che ha vinto, un uomo riservato, abituato a vivere con moderazione e discrezione. Non ama particolarmente socializzare quando gioca e, proprio per questo, sceglie spesso ricevitorie diverse entrando senza una destinazione precisa per... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Eurojackpot Viikko 4 23.1.2026 Arvontavideo – Veikkaus

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