Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 13 luglio 2026

Da tpi.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20:30 di oggi, 13 luglio 2026, è stata estratta la combinazione di VinciCasa. Sono stati annunciati i cinque numeri vincenti su quaranta. La lotteria permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. Nessuna informazione sui numeri estratti è stata ancora diffusa. La prossima comunicazione ufficiale avverrà dopo la pubblicazione dei risultati.

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Estrazione VinciCasa oggi 13 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 12 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 11 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 10 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 9 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 8 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 13 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

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