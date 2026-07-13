Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 13 luglio 2026

Notizia in breve

Alle 20:30 di oggi, 13 luglio 2026, è stata estratta la combinazione di VinciCasa. Sono stati annunciati i cinque numeri vincenti su quaranta. La lotteria permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. Nessuna informazione sui numeri estratti è stata ancora diffusa. La prossima comunicazione ufficiale avverrà dopo la pubblicazione dei risultati.