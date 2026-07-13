Durante l'estate, si consiglia di seguire dieci regole degli infettivologi per viaggi sicuri. Le raccomandazioni includono precauzioni per evitare punture di zanzara, in particolare per prevenire la Dengue. Attualmente, il rischio di Ebola per i viaggiatori è considerato basso. Le indicazioni sono rivolte a chi si sposta verso destinazioni esotiche, con attenzione alle misure di protezione sanitaria.

L’estate è sinonimo di partenze, spesso verso mete esotiche e lontane, ma un viaggio all’estero richiede anche alcune precauzioni sanitarie. E se Ebola, di cui tanto si parla, non rappresenta oggi un rischio specifico per il viaggiatore, la Dengue richiede al contrario particolare attenzione alle misure di protezione dalle punture di zanzara. “Molte infezioni, orami o assenti in Italia, sono ancora diffuse in numerose aree del mondo. Una corretta prevenzione può evitare problemi anche molto gravi”, ricordi la Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali. Non bisogna abbassare la guardia, però, neanche rispetto alle infezioni sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Estate, ecco le 10 regole degli infettivologi per viaggi senza rischi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Viaggi con animali in UE: ecco le nuove regole su chip e vacciniA partire dal 22 aprile 2026, nell’Unione Europea entreranno in vigore nuove regole per il trasporto di cani, gatti e furetti.

Bimbi, giovani e anziani: ecco le regole per non correre rischiLe famiglie si interrogano su come proteggere bambini, giovani e anziani durante le ondate di caldo intenso.

Temi più discussi: Vacanze green con i bambini: 10 regole per un’estate sostenibile - - Explora; Estate, attenti a pelle e occhi: le regole degli esperti; Bologna, sport gratis anche d’estate con Parchi in Movimento; Estate in città? 10 idee per vivere al meglio le vacanze senza partire.

Caldo intenso: non basta evitare le ore più calde! @ProvinciaMB ha redatto una guida con 10 regole per affrontare le ondate di calore, secondo le raccomandazioni di @AtsBrianza Scaricala qui: bit.ly/protezionecivi… #ProvinciaMB #sicurezza #prev x.com

Estate, ecco le 10 regole degli infettivologi per viaggi senza rischiDalle malattie sessualmente trasmesse a Dengue e malaria: i 10 consigli per partire in sicurezza durante l'estate ... lapresse.it

Dieta per la prova costume: ecco le 10 regole per arrivare preparati (e in forma) quest'estateSiete pronti per la prova costume? Se la risposta è negativa non perdetevi d'animo. Grazie a una dieta sana e poche semplici regole è possibile arrivare preparati e in forma per l'estate. ilmessaggero.it