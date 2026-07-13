Durante l’estate si registrano maggiori sprechi alimentari, soprattutto a causa di conservazioni errate e acquisti impulsivi. Molti gettano cibo perché non sa come conservarlo o perché acquista troppo, soprattutto frutta e verdura. La temperatura elevata accelera il deterioramento degli alimenti, aumentando la possibilità di spreco. Si gettano spesso cibi ancora commestibili, senza sapere come conservarli correttamente. La mancanza di pianificazione negli acquisti contribuisce a sprechi significativi.

Con il caldo aumentano gli sprechi in cucina. Ecco i consigli per conservare meglio gli alimenti, risparmiare e gustare sempre prodotti freschi.. L’estate porta con sé giornate più lunghe, vacanze e tanta voglia di stare all’aria aperta. Ma c’è anche un dato poco conosciuto: proprio nei mesi estivi aumenta sensibilmente lo spreco alimentare. Le alte temperature accelerano il deterioramento degli alimenti e, spesso, acquistiamo più del necessario pensando di consumarlo durante la settimana. Con qualche semplice accorgimento è possibile risparmiare, ridurre gli sprechi e portare in tavola prodotti sempre freschi. 1. Non fare la spesa senza una lista. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Estate e sprechi alimentari: i 10 errori che facciamo tutti (e come evitarli)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stop Food Spoiling Fast in Hot Weather – Smart Tips When Fridge Runs Harder

Notizie e thread social correlati

Il caldo può “far ingrassare”: il ruolo degli ormoni, le notti insonni e gli errori alimentari in estateDurante l’estate, molte persone aumentano di peso, influenzate da cambiamenti ormonali, notti insonni e scelte alimentari sbagliate.

Perché il carrello è sempre più pieno ma il frigorifero sembra vuoto? Gli errori che facciamo durante la spesaDurante la spesa, si nota spesso che il carrello si riempie di acquisti impulsivi, mentre il frigorifero rimane vuoto.

Temi più discussi: Lotta agli sprechi alimentari, concluso l'esame dell'articolato in commissione Sanità; Surgelati, risparmi fino a 624 euro l’anno per famiglia; Nausea e crampi dopo mangiato: come riconoscere un'intossicazione alimentare e quando correre subito in ospedale; Findus: Con utilizzo più consapevole surgelati per famiglie possibile risparmi fino a 624 euro l'anno.

Nel #TgAmbiente del 30 giugno: ondate di calore, transizione energetica, riduzione degli sprechi alimentari e divulgazione scientifica raccontano un'Europa chiamata a gestire nuove pressioni ambientali x.com

La California vieta le etichette da vendere entro per ridurre gli sprechi alimentari e la confusione reddit

Meno sprechi alimentari con gli imballaggi biodegradabiliI report sullo spreco alimentare rivelano che la responsabilità non è solo a carico del consumatore. Già nel 2020, uno studio dell’Unione Europea riportava uno spreco medio annuo di circa 127 ... repubblica.it

Italia campionessa europea di sprechi alimentari. Doggy bag e ricette online con gli scarti: Gen Z salva almeno il 21% di cibo in più rispetto ai BoomerPresentata a Roma, in occasione della prossima Giornata internazionale di consapevolezza delle perdite e sprechi alimentari’, il report di Waste Watcher International: in Italia gettiamo più di ... corriere.it