Dal 14 al 20 luglio, la quarta settimana di Estate al MAXXI porta nella Capitale eventi di cinema, jazz ed elettronica. La rassegna, che si svolge presso il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, propone spettacoli e concerti dal vivo, coinvolgendo artisti e performer di diversi generi musicali. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale estivo e si svolge all’interno delle strutture del museo, con appuntamenti serali rivolti a un pubblico variegato.

La programmazione culturale capitolina si arricchisce di un nuovo intenso capitolo con l’avvio della quarta settimana di Estate al MAXXI. Dal 14 al 16 luglio 2026, la rassegna torna ad animare le serate cittadine confermando la sua vocazione multidisciplinare, capace di intrecciare la settima arte, la sperimentazione sonora e l’incontro con il pubblico. Un appuntamento che si inserisce a pieno titolo nel piu ampio cartellone degli eventi estivi che caratterizzano la stagione calda romana, trasformando gli spazi del museo e le sale storiche in luoghi di aggregazione e dibattito. Il grande schermo e l’impegno civile. La settimana si apre martedi 14 luglio, alle ore 21:00, presso il Cinema Tiziano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Estate al MAXXI 2026: cinema, jazz ed elettronica nella Capitale

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