Erling Haaland è il calciatore più amato e fonte di meme di questi mondiali

Da vanityfair.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Erling Haaland è il calciatore più discusso e meme dei Mondiali in corso. La squadra nazionale di cui fa parte ha partecipato a soli quattro tornei mondiali, il primo dal 1998. La sua presenza sui social e tra i tifosi ha attirato molta attenzione, distinguendosi come figura centrale di questa edizione. La nazionale norvegese, invece, ha una storia con poche apparizioni in Coppa del Mondo, con l’ultima qualificazione risalente a più di vent’anni fa.

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La nazionale norvegese non ha mai brillato nella storia del calcio e quello di quest'anno è solo il quarto Mondiale a cui si è qualificato, nonché il primo a cui è stata ammessa dal 1998. Questo successo è merito anche di Haaland, che ha segnato 21 gol nelle 14 partite di qualificazione e grazie a cui la Norvegia è approdata agli Ottavi, battendo di match in match le avversarie: Iraq, Senegal, Francia, Costa d'Avorio e persino il Brasile. A furia di celebrare i traguardi, anche l'esultanza dalla tifoseria norvegese, la Viking Row, è diventata particolarmente virale, soprattutto nel momento in cui la squadra si è seduta sull'erba fingendo di remare al ritmo dei colpi impartiti da Haaland sul tamburo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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