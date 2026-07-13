L’Italia ha annunciato i cinque binomi convocati per la gara di completo ai Mondiali di equitazione 2026. La selezione è stata decisa dallo staff tecnico, che ha scelto i partecipanti tra i migliori rappresentanti nazionali. La partecipazione ai Mondiali potrebbe rappresentare anche un passo importante per la preparazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Verso i Mondiali 2026 equestri, con la possibilità non solo di guardare a titoli e medaglie iridate ma anche di iniziare a costruire il percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Aachen, dall’11 al 23 agosto, sarà la capitale di discipline come il dressage, il salto ostacoli e il concorso completo, quest’ultima di scena fra l’11 e il 16 agosto per la precisione. A tal proposito il Dipartimento Completo della Federazione Italiana Sport Equestri ha reso nota la lista ufficiale dei binomi selezionati per l’inserimento nelle iscrizioni nominative per i prossimi Mondiali. Sono 5 gli atleti, fra cavalieri e amazzoni, scelti insieme ai loro cavalli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Equitazione, i convocati dell’Italia per il Completo ai Mondiali: 5 i binomi scelti dallo staff tecnico

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