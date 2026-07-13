epistemologia del processo apprendimento allenamento della prima formazione

L'autore ha insegnato Scienze Motorie e Sportive per oltre quarant’anni, osservando come bambini, ragazzi e giovani adulti apprendano attraverso il movimento. La sua esperienza si concentra sull’analisi del processo di apprendimento e allenamento nella prima formazione, andando oltre la semplice pratica sportiva. L’obiettivo è comprendere come si sviluppino le capacità motorie e cognitive legate alla mobilità e alla coordinazione in diverse fasce di età.

Chi sono. Per oltre quarant’anni ho insegnato Scienze Motorie e Sportive, un’esperienza che mi ha permesso di osservare da vicino come bambini, ragazzi e giovani adulti apprendano attraverso il movimento, ben oltre i confini della sola pratica sportiva. Parallelamente, il calcio ha rappresentato l’altra grande direttrice del mio percorso professionale. Sono in possesso della qualifica UEFA PRO, il massimo livello di abilitazione per un allenatore, e ho avuto l’opportunità di allenare con soddisfazione in tutte le principali categorie del calcio dilettantistico, confrontandomi con realtà, età e contesti molto diversi tra loro. L’importanza di una epistemologia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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