Juan Jesus non si presenta all’allenamento del Napoli | ore di mistero prima della versione ufficiale del club

Il difensore non ha partecipato alla sessione di allenamento programmata, suscitando preoccupazioni tra il personale del club. La sua assenza è stata comunicata solo successivamente, mentre le ragioni restano ancora sconosciute. La squadra si è allenata senza di lui, e la situazione ha generato interrogativi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La società ha promesso aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

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