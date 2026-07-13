Emergenza idrica in Veneto gli acquedotti sono un colabrodo | perdite al 42% e 758 milioni di danni

In Veneto, gli acquedotti perdono il 42% dell’acqua trasportata, con danni stimati a 758 milioni di euro. Il governatore ha dichiarato lo stato d’emergenza regionale e attivato una task force per gestire la crisi. Le perdite sono attribuite a infrastrutture obsolete e mal conservate. La situazione ha portato a restrizioni e a un aumento delle difficoltà di approvvigionamento idrico nella regione.

Dopo l’ordinanza con cui il governatore Alberto Stefani ha dichiarato lo stato d’emergenza regionale per la crisi idrica e l’attivazione di una task force tra istituzioni, gestori, Università e territori voluta dall’assessore all’Ambiente, Elisa Venturini, per affrontare il problema in modo sistemico, arriva l’allarme della Cgia di Mestre: in Veneto si disperde il 42,2% della risorsa idrica immessa in rete. Significa che per ogni cittadino si contano 154 litri di perdite al giorno, che ci costano 758 milioni di euro l’anno. «Non un’emergenza imprevista, ma la cronaca annunciata di un Paese che gestisce l’acqua come se fosse infinita — avverte la Cgia — e ogni estate il rischio di razionare un diritto diventa realtà: la doccia che non funziona, il rubinetto a secco, il conto salato di anni di reti colabrodo e piani idrici mai realizzati». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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