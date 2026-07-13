Emergenza abitativa Ladispoli corre ai ripari | fino a 5 appartamenti per senzatetto e persone in difficoltà

Ladispoli ha destinato 40mila euro per il secondo semestre del 2026, destinati a offrire alloggi temporanei a persone senza fissa dimora, in condizioni di povertà estrema e a nuclei familiari in grave difficoltà abitativa. Fino a cinque appartamenti saranno messi a disposizione per queste categorie. La misura mira a rispondere all’emergenza abitativa in città, garantendo un sostegno immediato a chi si trova in condizioni di disagio.

Ladispoli, 13 luglio 2026 – Ladispoli stanzia 40mila euro per il secondo semestre del 2026 per garantire un alloggio temporaneo alle persone senza fissa dimora, ai cittadini in condizioni di estrema povertà e ai nuclei familiari alle prese con gravi problemi abitativi. La Giunta comunale, con la deliberazione numero 137 del 7 luglio 2026, ha approvato il progetto “Casa” e lo schema di convenzione con l’associazione di volontariato Avalon Protezione Civile, alla quale sarà affidata la gestione dei servizi di residenzialità sociale temporanea. Fino a cinque appartamenti per l’accoglienza. Il progetto prevede la disponibilità di quattro o... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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