Un difensore dell’Inter è stato espulso per il secondo giallo, con la decisione che è stata confermata dopo il controllo al VAR. La norma, che permette di rivedere al video le espulsioni per il secondo cartellino giallo, è stata applicata correttamente. La Svizzera può contestare, ma la decisione si basa su questa regola. L’intervento del VAR ha confermato la decisione dell’arbitro.

Embolo, Bastoni e una regola finalmente giusta. La Svizzera, se proprio vuole protestare, se la prenda con Bastoni. È a causa del difensore dell’Inter se la Fifa ha introdotto il Var anche per il secondo giallo in caso di espulsione. Dopo la sceneggiata messa in piedi dall’interista contro la Juventus, che condizionò partita e campionato, ovviamente si sono presi provvedimenti e ora anche il secondo giallo va analizzato al Var. È così emersa la farsesca simulazione di Embolo giustamente espulso per doppio giallo nella partita dei Mondiali tra Svizzera e Argentina. Si fatica a comprendere la natura delle proteste svizzere: sono ligi alle regole solo quando fa comodo a loro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Embolo espulso per la norma Bastoni: il secondo giallo va controllato al Var

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Balogun espulso col VAR, Messi nemmeno ammonito: e Pochettino, imbarazzato, invoca il ricorsoDurante la partita tra Stati Uniti e Bosnia, l’attaccante statunitense è stato espulso con il supporto del VAR, dopo un contrasto considerato duro ma...

L'arbitro va al Var... ma la sala è vuota: scena surreale in IndonesiaDurante la partita tra le squadre Persiba Balikpapan e PSS Sleman, valida per la Liga 2 indonesiana, l’arbitro ha deciso di consultare il VAR per un...

Temi più discussi: Embolo espulso in Svizzera Argentina per 'mistaken identity': come funziona la nuova regola; Mistaken identity, la nuova regola che ha portato all'espulsione di Embolo e condannato la Svizzera; Espulsione Embolo, il ct della Svizzera Yakin contro il nuovo regolamento Var: Decisione assurda, siamo stati penalizzati; L'espulsione di Embolo era giusta o era uno scandalo?.

Altro che errore VAR la vicenda Embolo deve far capire a tutti questi buffoni simulatori (incluso Bastoni che però ha ammesso) che il Calcio è uno sport serio. Per cui ben gli sta, i piantini stanno a zero, espulso e Svizzera A-C-A-S-A. x.com

L'espulsione di Breel Embolo per simulazione reddit

Embolo espulso per simulazione: il VAR decisivo in Argentina-Svizzera ai MondialiNel quarto di finale dei Mondiali 2026 a Kansas City, l'espulsione dell'attaccante svizzero Breel Embolo ha scatenato polemiche e influenzato il 3-1 finale tra Argentina e Svizzera. L'arbitro João Pin ... it.blastingnews.com

Embolo espulso in Svizzera-Argentina per 'mistaken identity': la nuova regola del MondialeEpisodio chiave al 72’ di Argentina-Svizzera. Fallo di Paredes su Embolo, con l'arbitro che estrae il cartellino giallo al centrocampista del Boca Juniors. Dopo esser stato richiamato al Var per 'scam ... sport.sky.it