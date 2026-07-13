Elle recensione | la serie prequel che apre a un possibile paradosso

Su Prime Video è disponibile Elle, la serie prequel de La rivincita delle bionde. Un teen drama godibile, che rischia però di rovinare la coerenza del film cult. Ci sono film che nascono come intrattenimento di largo consumo e che poi, quasi contro ogni aspettativa, si rivelano dei veri e propri capolavori. Uno di questi è di sicuro La rivincita delle bionde (titolo originale Legally Blonde), una pellicola che, nell'ormai lontano 2001, ha saputo anticipare i tempi raccontando come non esista una femminilità giusta o sbagliata. Pensata per appartenere al filone che un tempo veniva denominato (spesso in modo dispregiativo) chick flick, la pellicola tratta dal romanzo di Amanda Brown e diretta da Robert Luketic è molto più di un semplice "film per ragazze": è un vero e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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ELLE Season 1 Review: Is the Legally Blonde Prequel Worth Watching (Spoiler-Free) | Prime Video

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