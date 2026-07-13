Una tomba di circa 3.000 anni fa è stata trovata vicino a Luxor, nel sud dell’Egitto. La scoperta è stata annunciata oggi, con le autorità che hanno reso noto il ritrovamento. La tomba si trova in una zona archeologica nota, ma i dettagli sulla struttura e i reperti contenuti non sono ancora stati divulgati. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di conservazione o sugli eventuali oggetti rinvenuti all’interno.

Il Cairo, 13 lug. - (AdnkronosAfp) - Una tomba risalente a circa 3.000 anni fa è stata scoperta nei pressi di Luxor, nel sud dell'Egitto. L'annuncio è stato diffuso dal ministero egiziano del Turismo e delle Antichità, che vede nella nuova scoperta un ulteriore impulso alla valorizzazione del patrimonio archeologico nazionale e al rilancio del turismo, settore strategico per l'economia del Paese. Il sepolcro apparteneva a un uomo di nome Paser ed è stato individuato da una missione dell'Università di Leiden, nei Paesi Bassi, impegnata negli scavi nella necropoli tebana dell'area di Gourna. Secondo gli archeologi olandesi, lo stile artistico delle iscrizioni consente di datare la tomba al periodo ramesside, compreso tra la XIX e la XX dinastia dell'antico Egitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Egitto, scoperta una tomba di 3.000 anni vicino a Luxor

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Hanno Aperto la Tomba Sbagliata: Cosa è Uscito Dopo 3000 Anni

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