Uzbekistan | scoperta in una tomba bimbo operato al cranio 4000 anni fa
Una scoperta archeologica a Djarkutan, in Uzbekistan, ha portato alla luce una tomba risalente a circa 4000 anni fa, contenente un bambino sottoposto a un intervento al cranio. La missione congiunta di università italiane e uzbeke ha portato alla luce questa testimonianza, che contribuisce a comprendere meglio le pratiche mediche dell’antichità in Asia Centrale. La tomba e il ritrovamento rappresentano un elemento di grande rilevanza per la storia della medicina antica in quella regione.
LECCE - Straordinaria scoperta effettuata a Djarkutan, in Uzbekistan, dalla missione archeologica congiunta dell'Università del Salento, dell'Università Statale di Termez e dell'Istituto archeologico di Samarcanda riscrive la storia della medicina antica in Asia Centrale. Una ricerca che ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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