Uzbekistan | scoperta in una tomba bimbo operato al cranio 4000 anni fa

Da lecceprima.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scoperta archeologica a Djarkutan, in Uzbekistan, ha portato alla luce una tomba risalente a circa 4000 anni fa, contenente un bambino sottoposto a un intervento al cranio. La missione congiunta di università italiane e uzbeke ha portato alla luce questa testimonianza, che contribuisce a comprendere meglio le pratiche mediche dell’antichità in Asia Centrale. La tomba e il ritrovamento rappresentano un elemento di grande rilevanza per la storia della medicina antica in quella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LECCE - Straordinaria scoperta effettuata a Djarkutan, in Uzbekistan, dalla missione archeologica congiunta dell'Università del Salento, dell'Università Statale di Termez e dell'Istituto archeologico di Samarcanda riscrive la storia della medicina antica in Asia Centrale. Una ricerca che ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Uzbekistan, scoperta di équpe con i ricercatori dell’Università del Salento: quattromila anni fa si operava alla testaDi seguito un comunicato diffuso dall”Università del Salento: Due bambini, di tre e cinque anni, deposti fianco a fianco.

Uzbekistan, scoperta di équpe con i ricercatori dell’Università del Salento: quattromila anni fa si operava alla testa Eccezionale rinvenimentoDi seguito un comunicato diffuso dall”Università del Salento: Due bambini, di tre e cinque anni, deposti fianco a fianco.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web