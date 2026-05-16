Uzbekistan | scoperta in una tomba bimbo operato al cranio 4000 anni fa

Una scoperta archeologica a Djarkutan, in Uzbekistan, ha portato alla luce una tomba risalente a circa 4000 anni fa, contenente un bambino sottoposto a un intervento al cranio. La missione congiunta di università italiane e uzbeke ha portato alla luce questa testimonianza, che contribuisce a comprendere meglio le pratiche mediche dell’antichità in Asia Centrale. La tomba e il ritrovamento rappresentano un elemento di grande rilevanza per la storia della medicina antica in quella regione.

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