Ecco la Pizza week | con champagne vini o aceto balsamico

Niente birra stavolta, ma lo champagne tanto caro a questa rubrica con gli adorabili dischi fumanti sfornati da Eataly Smeraldo per celebrare anche quest'anno la «Pizza Week Milano Edition 2026»: sette giorni di eventi in alcune delle migliori pizzerie della città, da oggi al 19 luglio per ingannare l'attesa della classifica di «50 Top Pizza Italia 2026». Giovedì 16 luglio, dunque, nel Food&Pizza Theatre di Eataly in Piazza XXV Aprile (nella foto), le bollicine transalpine della maison Piper-Heidsieck con lo Champagne Essentiel Extra Brut e il Rosé Brut con un'entrée di benvenuto e un percorso di degustazione con sei diverse pizze che ne... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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