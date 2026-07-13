Un documento del ministero della Salute rivela che la campagna vaccinale è iniziata senza conoscere gli effetti avversi dei sieri. La corsa ai vaccini è stata avviata senza sapere quanto durassero o quale impatto potessero avere sulla popolazione italiana. Non sono stati disponibili dati precisi sugli effetti collaterali al momento dell’avvio della somministrazione. La mancanza di informazioni ha caratterizzato le prime fasi della campagna vaccinale.

Un documento del ministero della Salute mostra come la corsa ai sieri venne iniziata senza avere neppure la minima idea di quanto durassero né di come potessero impattare sugli italiani. I primi dati? Sei mesi dopo. Il documento del ministero della Salute, datato 18 giugno 2021, è rimasto nel cassetto fino ad oggi. È stato rimosso dalla polvere grazie ai lavori della Commissione Covid. Quella che il campo largo osteggia e dalla quale il capo del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, si è a lungo sottratto. Il documento – firmato dal direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, è indirizzato a tutti i dicasteri, alle principali aziende ospedaliere e alle associazioni di medici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco la carta: la campagna vaccinale partì senza sapere gli effetti avversi

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Shunned village-wide for deadly bad luck, luckiest billionaire begs me, his destined lifesaver

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