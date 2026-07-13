Nella finale di Wimbledon, il giocatore italiano ha colpito il nastro tre volte di fila con il primo servizio. L'evento è stato immediatamente visibile e ha attirato l'attenzione degli spettatori. La scena si è verificata all'inizio del match, lasciando il pubblico sorpreso. La sua espressione ha mostrato incredulità per quanto accaduto. L’episodio ha attirato commenti tra gli appassionati di tennis presenti allo stadio.

Pronti, via e subito Sinner sorprende tutti (e anche se stesso) nella finale di Wimbledon: Jannik è riuscito nell'impresa di colpire il nastro per tre volte di fila con la prima di servizio e la sua espressione dice tutto. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - "È rarissimo": Sinner colpisce il nastro tre volte di fila e non riesce a crederci

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