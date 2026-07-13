E la Sestese domina gli Under 15 Spettacolo nel 3-1 con il Grosseto

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alla fine del match allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze, la Sestese Under 15 ha battuto il Grosseto 3-1, conquistando la Coppa Toscana Giovanissimi. La squadra di Sesto Fiorentino ha mostrato sicurezza in fase offensiva e compattezza difensiva, portando a casa il risultato decisivo nel secondo tempo. I gol sono arrivati nel corso della partita, con la formazione ospite che ha cercato di reagire senza successo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze, la Sestese ha fatto sua la Coppa Toscana categoria Giovanissimi. La formazione Under 15 del club di Sesto Fiorentino ha battuto il Grosseto, dimostrando valore tecnico e forza di squadra. La Sestese allenata da Jacopo Corti si è aggiudicata la Coppa Toscana con pieno merito. Nell’atto conclusivo i rossoblù hanno superato i maremmani 3-1 al termine di una gara intensa e ricca di spunti tecnici. Dopo un primo tempo equilibrato, la formazione fiorentina è cresciuta con il passare dei minuti, riuscendo a prendere il controllo dell’incontro e a mettere in mostra ottime trame di gioco conquistando e alzando al cielo il prestigioso trofeo messo in palio dalla Federcalcio e che ha visto numerose squadre partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Grosseto.

e la sestese domina gli under 15 spettacolo nel 3 1 con il grosseto
© Lanazione.it - E la Sestese domina gli Under 15. Spettacolo nel 3-1 con il Grosseto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serie "D» - Girone "E»: anticipo alle 15,30. Trainer: per il futuro risalgono le quote di Cannarsa, in settimana l’incontro decisivo con la dirigenza. Ghiviborgo, festa con il Grosseto domani al "Bellandi»

Omaggio a Umberto Giordano: il 15 giugno spettacolo gratuito nel Castello di ManfredoniaIl 15 giugno si terrà uno spettacolo gratuito nel Castello di Manfredonia dedicato a Umberto Giordano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web