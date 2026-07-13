Alla fine del match allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze, la Sestese Under 15 ha battuto il Grosseto 3-1, conquistando la Coppa Toscana Giovanissimi. La squadra di Sesto Fiorentino ha mostrato sicurezza in fase offensiva e compattezza difensiva, portando a casa il risultato decisivo nel secondo tempo. I gol sono arrivati nel corso della partita, con la formazione ospite che ha cercato di reagire senza successo.

Allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze, la Sestese ha fatto sua la Coppa Toscana categoria Giovanissimi. La formazione Under 15 del club di Sesto Fiorentino ha battuto il Grosseto, dimostrando valore tecnico e forza di squadra. La Sestese allenata da Jacopo Corti si è aggiudicata la Coppa Toscana con pieno merito. Nell’atto conclusivo i rossoblù hanno superato i maremmani 3-1 al termine di una gara intensa e ricca di spunti tecnici. Dopo un primo tempo equilibrato, la formazione fiorentina è cresciuta con il passare dei minuti, riuscendo a prendere il controllo dell’incontro e a mettere in mostra ottime trame di gioco conquistando e alzando al cielo il prestigioso trofeo messo in palio dalla Federcalcio e che ha visto numerose squadre partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - E la Sestese domina gli Under 15. Spettacolo nel 3-1 con il Grosseto

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