e-Brt Sinistra Italiana | Lo spostamento dei pali è un primo risultato ma serve un cambio di passo sulla mobilità

Bergamo. Lo spostamento dei pali installati in mezzo ai marciapiedi lungo il tracciato dell’ e-Brt rappresenta un primo risultato concreto, ma non può essere considerato sufficiente. È questa la posizione di Sinistra Italiana Bergamo, che torna a intervenire sul progetto del nuovo sistema di trasporto pubblico, chiedendo una revisione più ampia delle politiche per la mobilità cittadina. Secondo il partito, la decisione di ricollocare i pali è stata resa possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’azione politica portata avanti negli ultimi mesi. Un intervento ritenuto necessario, ma che non esaurisce le criticità ancora aperte.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Temi più discussi: L'e-Brt attaccato anche da sinistra: No ai populismi delle destre, ma l'opera presenta criticità strutturali; Sinistra Italiana Bergamo sull'e-Brt: La sua progettazione solleva criticità, serve una verifica politica; Bergamo, l'eBrt e l'architettura ostile ai più fragili: Sinistra Italiana attacca sulle sedute anti clochard delle pensiline; Bari, il degrado di corso Italia: al dormitorio ora si aggiunge il bagno a cielo aperto.

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